bioMérieux: un test Biofire Spotfire accrédité par la FDA

(CercleFinance.com) - bioMérieux indique avoir reçu l'accréditation 510(k) de la FDA américaine pour le panel respiratoire Biofire Spotfire R Panel Mini, un test multiplex PCR rapide et précis. Le groupe va immédiatement déposer une demande de dérogation CLIA pour ce même test.



Ce nouveau test détecte, en 15 minutes environ, cinq des virus les plus fréquemment responsables d'infections des voies respiratoires supérieures : SARS-CoV-2 (responsable de la Covid-19), Grippe A, Grippe B, Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et Rhinovirus.



S'ajoutant à un premier test Biofire Spotfire Respiratory (R) Panel, qui a obtenu l'accréditation FDA 510(k) et la dérogation CLIA en février, il devrait permettre à bioMérieux de développer sa présence sur le marché des consultations non-hospitalières aux États-Unis.





