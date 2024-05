Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: test de traumatismes crâniens agréé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce l'obtention de l'agrément 510(k) de la FDA américaine pour la mise sur le marché de Vidas TBI (GFAP, UCH-L1), test sérique pour évaluer et prendre en charge des patients victimes d'un traumatisme crânien léger, dont les cas de commotions cérébrales.



S'appuyant sur une combinaison unique de biomarqueurs GFAP et UCH-L1, ce test peut aider à limiter le nombre de scanners cérébraux pour les patients victimes d'un traumatisme crânien léger, en prédisant l'absence de lésion intracrânienne post-traumatique.



Le lancement commercial de ce test est prévu pour le second semestre 2024 aux États-Unis. Possédant également le marquage CE, il est commercialisé dans certains pays d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud.





