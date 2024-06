bioMérieux, STMicroelectronics, Wendel : les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a annoncé la signature d'un nouveau contrat d'une valeur d'environ 400 millions d'euros avec un client de la région AMECA dont l'identité n'a pas été révélée. La commande, reçue en juin 2024, comprend un accord de support technique et de fourniture de pièces détachées pour une durée de 12 ans. Le nom du client et les détails du contrat seront divulgués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice 2024/2025 du spécialiste du ferroviaire.

bioMérieux

bioMérieux annonce que son système d'antibiogramme Vitek Reveal, fournissant des résultats directement à partir d'hémocultures positives, a reçu l'autorisation de la FDA américaine. bioMérieux a acquis en 2022 la société américaine Specific Diagnostics, qui a développé le système d'antibiogramme aujourd'hui appelé Vitek Reveal. Cet instrument vient compléter l'offre unique et complète de bioMérieux en matière de lutte contre les infections du sang et le sepsis.

Covivio

Covivio, société de gestion foncière, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec AccorInvest, pôle immobilier du groupe Accor. Cet accord porte sur le remembrement de la propriété des murs et fonds de commerce d'hôtels détenus conjointement, en ligne avec les conditions définies lors de l'entrée en négociations exclusives en novembre 2023. L'opération devrait être finalisée au dernier trimestre 2024.

Haffner Energy

Haffner Energy a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent une perte nette de 9,93 millions d'euros contre 16,46 millions un an plus tôt et un Ebitda négatif de 13,04 millions contre 12,48 millions. La trésorerie nette disponible s'affiche à 11,04 millions d'euros au 31 mars 2024 contre 35,47 millions un an auparavant. Haffner Energy annonce qu'une levée de fonds est attendue au troisième trimestre 2024 visant "à financer l'accélération du développement de la société".

Ipsos

Ipsos, spécialiste des études par enquête, annonce l'acquisition de Datasmoothie Ltd, basée au Royaume-Uni. Cette société développe une plateforme cloud automatisée, qui simplifie et accélère la compilation et le traitement de données. Son système modulable permet de gérer des projets à grande échelle. Travaillant déjà avec Ipsos, l'équipe de Datasmoothie agrège des données historiques et nouvelles, quel que soit leur format, sous forme de tableaux de bord, de feuilles de calcul ou de présentations.

Quadient

Quadient, plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a annoncé un extension de son réseau de casiers ouverts au Japon grâce à un partenariat stratégique avec JR East Smart Logistics, la branche logistique de la grande compagnie ferroviaire japonaise. Cette collaboration intègre les fonctionnalités avancées de Quadient en matière de livraison et de collecte de colis dans le système multifonctionnel existant de JR East.

STMicroelectronics

STMicroelectronics, spécialiste des semiconducteurs, annonce la réalisation de ses programmes de rachat d'actions d'un montant de 1.040 millions de dollars sur une période de 3 ans lancés en 2021 et le lancement d'un nouveau plan de rachat d'actions comprenant deux programmes, pour un montant maximal de 1.100 millions de dollars à exécuter sur une période de 3 ans, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres approbations.

We.Connect

We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de l'intégralité du capital de MCA Technology, grossiste informatique dédié aux professionnels qui a réalisé 110 millions de chiffre d'affaires en 2023.

Wendel

Wendel annonce que Scalian a finalisé l'acquisition de Mannarino Systems & Software. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique. Mannarino sert de nombreuses organisations, notamment sur le marché de la Mobilité Aérienne Avancée, tels que les opérateurs de drones commerciaux et des acteurs de référence de l'aviation.