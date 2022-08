Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: Specific Reveal désigné dispositif innovant information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 08:20









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que la FDA américaine a accordé la désignation 'Breakthrough Device' (dispositif innovant) au système rapide d'antibiogramme Specific Reveal, développé par sa filiale américaine Specific Diagnostics acquise en mai dernier.



Déjà commercialisé en Europe, Specific Reveal fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) en 5,5 heures en moyenne, permettant de choisir le traitement antibiotique dans la même journée pour les patients atteints d'un sepsis bactériémique.



Le programme de dispositif innovant vise à mettre à disposition des patients et professionnels de santé, dans les meilleurs délais, des dispositifs médicaux présentant un intérêt en matière de santé publique, en accélérant leur développement et leur évaluation.





