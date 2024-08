Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: soutenu par une initiation positive d'un broker information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - bioMérieux grimpe de plus de 5% et prend ainsi la tête du SBF120, soutenu par des propos favorables d'UBS qui initie une couverture du dossier avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 129 euros.



Selon le broker, bioMérieux constitue 'une carte de diagnostics de haute qualité se frayant un chemin dans une croissance supérieure au secteur', tout en affichant 'la plus grande décote depuis des années'.





Valeurs associées BIOMERIEUX 103,50 EUR Euronext Paris +5,18%