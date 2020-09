Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : soutenu par des notes d'analystes Cercle Finance • 07/09/2020 à 15:29









(CercleFinance.com) - bioMérieux prend 2% avec des propos favorables de la part d'Oddo BHF qui, tout en maintenant son opinion 'neutre', relève son objectif de cours de 120 à 124 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses projections pour le spécialiste du diagnostic in vitro. Selon le bureau d'études, 'le momentum et la dynamique Covid vont rester forts en biologie moléculaire (38% du CA / +70% au premier semestre), jusqu'à mi-2021', notant que 'la demande est décrite comme 'très forte' pour les tests Covid. De même, Invest Securities relève son opinion sur bioMérieux de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté à 137 euros, au lieu de 115 euros, suggérant de mettre à profit une correction du titre considérée comme excessive (-19% depuis un mois). 'Cette contraction s'explique par une visibilité limitée sur les objectifs 2020 et sur 2021 et par des craintes relatives au renforcement de la concurrence sur le Covid-19', juge l'analyste, qui relève toutefois ses estimations de BNA 2020-22.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +2.47%