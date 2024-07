Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: semaine positive, les analystes optimistes information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le titre bioMérieux semble bien parti pour aligner cinq séances de hausse sur cinq cette semaine à la Bourse de Paris, soutenu par des avis favorables d'analystes.



Vers 11h30, l'action du spécialiste du diagnostic in vitro avance de 5%, ce qui porte à près de 6% ses gains sur l'ensemble de la semaine.



Dans une note diffusée hier, les analystes de TP ICAP Midcap expliquent avoir décidé de repasser à l'achat sur le dossier, alors qu'ils affichaient une recommandation 'conserver', jusqu'à présent, en raison de son récent mouvement de repli.



S'il dit ne pas s'expliquer ce recul - si ce n'est peut-être dû aux élections en France et aux Etats-Unis qui alimentent les craintes d'une éventuelle taxation sur les 'superprofits' - le bureau d'études dit de nouveau percevoir du potentiel haussier sur la valeur.



'Le titre a reflué dans des proportions consistantes (-17% depuis le CMD) reconstituant de l'upside par rapport à notre objectif de cours de 106 euros', expliquent les analystes.



Selo, TP ICAP Midcap, les messages délivrés lors de la dernière journée d'investisseurs se sont par ailleurs révélés convaincants, tant sur le plan des leviers de croissance qu'au niveau opérationnel.



De leur côté, les analystes de Stifel continuent de recommander l'action à l'achat et d'en faire l'une de leurs petites et moyennes valeurs préférées en Europe.



Ces derniers, qui considèrent le groupe français comme l''eldorado' en matière de tests microbiologiques sur site, qualifient l'entreprise de leader incontesté sur le marché des essais multiplexes des maladies infectieuses.



Stifel dit ainsi s'attendre à une solide amélioration de la marge opérationnelle de la société, grâce à la simplification de ses procédés technologiques et de son organisation.



Le cabinet de recherche met également en évidence une valorisation 'séduisante' sur la base d'un PER de 20x pour 2024 alors que le groupe génère une croissance moyenne annuelle de ses résultats attendue à 17%.





Valeurs associées BIOMERIEUX 93,95 EUR Euronext Paris +0,37%