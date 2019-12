Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : sélectionné par le Fleming Fund Cercle Finance • 18/12/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir été sélectionné en tant que fournisseur par le Fleming Fund, programme d'investissement britannique doté de 265 millions de livres sterling pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans les pays à ressources limitées du monde entier. 'Selon une étude, la résistance aux antibiotiques pourrait être responsable d'au moins 10 millions de décès par an dans le monde et coûter à l'économie mondiale jusqu'à 100.000 milliards de dollars d'ici à l'année 2050', souligne le spécialiste du diagnostic in vitro. bioMérieux agira localement dans 18 des 24 pays concernés par le programme. Au cours des trois prochaines années, dans chacun de ces pays, en Afrique et en Asie Pacifique, il va équiper un laboratoire clinique et un laboratoire vétérinaire de référence.

