bioMérieux : relèvement des perspectives 2021

(CercleFinance.com) - bioMérieux fait part d'un relèvement de ses perspectives 2021, en raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, tout en rappelant que 'cette performance exceptionnelle en 2021 ne peut être extrapolée aux années futures'. Le spécialiste du diagnostic in vitro anticipe désormais, pour l'année qui s'achève, une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants au-dessus de 8%, contre une prévision précédente entre 4% et 7%. En termes de rentabilité, bioMérieux estime maintenant que son résultat opérationnel courant contributif de 2021 devrait être supérieur à 780 millions d'euros, alors qu'il était attendu précédemment supérieur à 700 millions.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +0.98%