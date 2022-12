bioMérieux: relèvement des objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce relever ses objectifs pour l'année 2022, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants stable et un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 660 millions d'euros.



'En raison d'une épidémie de grippe précoce qui se propage rapidement, conjuguée à la prévalence élevée du VRS et du Covid-19, les ventes de panels respiratoires Biofire seront plus élevées que prévu au quatrième trimestre', explique-t-il.



Pour 2023, le spécialiste du diagnostic in vitro anticipe une croissance organique totale du chiffre d'affaires entre +4 et +6%, ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif entre 600 et 630 millions d'euros aux taux de change prévisionnels.