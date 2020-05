Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : réduction du dividende proposé pour 2019 Cercle Finance • 20/05/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que son conseil d'administration propose de réduire exceptionnellement le dividende qui sera versé en date du 16 juillet au titre de 2019, à 0,19 euro par action, au lieu de 0,38 euro comme initialement proposé. La différence, soit environ 22 millions d'euros, sera versée en mécénat dans le but de soutenir des actions solidaires, 'pour répondre aux enjeux de solidarité et de responsabilité sans précédents qu'impose la situation actuelle'. Le conseil a aussi décidé de tenir l'assemblée générale annuelle à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et de leurs mandataires, le 30 juin au siège social du groupe de diagnostic in vitro.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris 0.00%