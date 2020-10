Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biomérieux : rechute au contact des 125E Cercle Finance • 22/10/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Biomérieux rechute au contact des 125E, support testé le 14 juillet. La cassure des 128E (50% de retracement du segment 112/144E) pourrait préfigurer déboucher sur un re-test du plancher de début juin et début août

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -3.26%