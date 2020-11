bioMérieux : Rebond technique en formation (1A22S)

(Zonebourse.com) Le titre bioMérieux est en phase de consolidation horizontale depuis plusieurs semaines, revenant actuellement à proximité des 110.9 EUR, niveau correspondant à la borne basse de son trading range. Cette zone de cours pourrait susciter une réaction positive et permettre à la valeur de rebondir en direction des 130 EUR. On pourra donc acheter le turbo CALL 1A22S Société Générale qui cote 0.72 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 41% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 108 EUR, limitera le risque à -33%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Franck Morel