BIOMERIEUX : ralentissement de la croissance au deuxième trimestre à 10,7%

(AOF) - bioMérieux a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 707 millions d'euros, en hausse de 9,9%. La croissance organique, c'est à dire à taux de change et périmètre constants, est ressortie à 10,7%. La forte demande pour ses tests syndromiques BioFire et Filmarray et d'autres liés également au Covid-19 a plus que compenser la faiblesse des gammes de microbiologie et d'immunoessais et des applications industrielles liées au secteur agroalimentaire. Toutefois, la croissance a été plus faible qu'au premier trimestre.

Au 30 juin 2020 en effet, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 1,476 milliard, soit une croissance de 15,7%, hors effets de change et de périmètre.

Les objectifs 2020 restent suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.

