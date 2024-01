Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: rachat intégral de Lumed information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le rachat de Lumed, société de logiciels qui a 'créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins'.



Le spécialiste français du diagnostic in vitro porte sa participation de 16% à 100% dans cette société canadienne avec laquelle il collabore étroitement depuis 2017, l'acquisition de 84% du capital représentant un investissement de près de neuf millions d'euros.



Selon bioMérieux, les solutions de Lumed fournissent aux professionnels de santé une variété d'informations dont ils ont besoin afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients, de lutter contre l'antibiorésistance et d'améliorer la lutte contre les infections.





