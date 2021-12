Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: plusieurs reconnaissances en RSE information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - bioMérieux indique avoir obtenu des reconnaissances officielles pour ses actions en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), dont la validation par la Science Based Targets initiative (SBTi) de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Le groupe de diagnostics in vitro a aussi rejoint les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability Index (DJSI), qui mesure les performances de sociétés sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



bioMérieux a enfin vu l'agence de notation extra-financière Vigeo Eiris (V.E) le maintenir à sa première place de son secteur d'activité dans l'indice Euronext Vigeo Eiris, avec un score amélioré de trois points par rapport à 2020.





