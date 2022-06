bioMérieux, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 30 juin 2022

(AOF) - bioMérieux (+ 1,63% à 93,20 euros)

Dans un contexte de forte aversion au risque, les valeurs liées à la santé ont suscité de l'intérêt, en particulier les spécialistes des tests en raison de la nouvelle poussée de Covid-19 en France.

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Groupe organisé en 2 divisions : les applications cliniques (38 % en biologie moléculaire, 31 % en microbiologie et 14 % en immuno-essais) et les applications industrielles sous les noms de BioFire Defense et Applied Maths ;

- Couverture internationale, le chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ provenant à 49 % des deux Amérique (dont Etats-Unis, 1 er marché du groupe), à 33 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 17 % d’Asie-Pacifique ;

- Modèle économique solide fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs) et sur un mix produit positif : nouveaux automates, enrichissement des menus par des tests à forte valeur ajoutée, montée en puissance de la biologie moléculaire, après le rachat de l’américain Biofire, contribuant au tiers de la croissance du groupe ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour cette filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux étant président-directeur général du conseil de membres ;

- Situation financière saine avec une fort recul de la dette, soit un effet de levier de 0,1, face à 341 M€ de trésorerie.

Enjeux

- Stratégie d'innovation forte avec 14 % de R&D générée par 20 centres (portefeuille de près de 550 brevets) et structurée entre l'efficience des laboratoires et l'amélioration de la valeur médicale des tests : 6 priorités : résistance aux antibiotiques, décentralisations des tests, réponses aux épidémies et renforcement du portefeuille en immunoessais et biologie moléculaire dans le domaine clinique et, dans l’industrie, automatisation des solutions / 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes, partenariats de recherche (avec le Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, avec l’IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage, au sein du consortium Arpege contre l’antibiorésistance) et, enfin, open innovation ;

- Stratégie environnementale 2025-2030 : objectifs de repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2013, de 50 % de la consommation d’énergie et de la génération de déchets et de 45 % de la consommation d’eau / partenariats de long terme pour accroître l’impact positif sur les territoires / performances environnementales des produits établies dès leur lancement / réduction des déplacements via VILINK -maintenance à distance des instruments ;

- Rapidité d’acquisition des parts de marché dans les pays émergents, grâce à une offre adaptée (utilisation simple, résistance des équipements…) ;

- Retombées des certifications par les autorités sanitaires américaines et européennes des tests Biofire Covid-2, des tests de tuberculose et de dengue VIDAS et du système VITEK MS PRIME.

Défis

- Sensibilité du chiffre d'affaires aux programmes de santé (hausse, baisse ou suppression de remboursements, pressions sur les prix et/ou retards dans les programmes d'investissement des hôpitaux) et aux variations monétaires ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Objectif 2022 d’un repli de 3 à 7 % des ventes et d’un bénéfice opérationnel de 530 à 610 M€ soit une baisse de l’ordre de 50 %, du fait de la retombée de la demande « Covid » et de l’inflations.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.