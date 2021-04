Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biomerieux : plonge de -10% sous 100E sur ses trimestriels Cercle Finance • 27/04/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Biomerieux plonge de -10% (sous 100E) sur ses trimestriels (risque de baisse du chiffre d'affaires dans l'activité tests PCR). La cassure des 111E avait déjà validé un gros signal d'alerte à la baisse, la cassure des 96E (à préserver) renforcer le trend baissier avec les 82E en ligne de mire à moyen terme.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -7.95%