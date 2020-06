Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : placement obligataire de 200 millions d'euros Cercle Finance • 30/06/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir émis une nouvelle obligation Euro PP de 200 millions d'euros auprès d'un investisseur européen de premier rang, en une souche de 145 millions à sept ans et une autre de 55 millions à 10 ans, portant un coupon annuel global de 1,61%. 'Réalisée à des conditions très favorables pour bioMérieux, cette émission privée permet au groupe d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de diversification de ses sources de financement', explique le spécialiste du diagnostic in vitro.

