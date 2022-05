Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: panel Biofire JI autorisé aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que son panel Biofire Joint Infection (JI), tout nouveau panel syndromique destiné à faciliter le diagnostic des agents spécifiquement responsables des infections articulaires, a obtenu l'autorisation De Novo de la FDA américaine.



Ce panel détecte 31 agents pathogènes impliqués dans la plupart des infections articulaires aiguës et couvre également huit gènes d'antibiorésistance afin d'optimiser l'antibiothérapie et de favoriser un usage raisonné des antibiotiques.



bioMérieux envisage un lancement commercial aux Etats-Unis dans les deux mois à venir, avant d'autres pays reconnaissant l'autorisation de la FDA, et la procédure pour l'obtention du marquage CE sera lancée dans les prochaines semaines.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +1.37%