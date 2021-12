bioMérieux : Oddo remonte son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 10:06

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur bioMérieux avec un objectif de cours porté de 124 à 135 euros, dans le sillage d'un relèvement par le groupe de diagnostic in vitro de ses objectifs financiers pour 2021.



Le bureau d'études pense que ceci devrait permettre au consensus de se relever ses attentes 2021 et que 'BioMérieux reste une valeur Covid et plus la crise avance, plus le marché réalise que la franchise FilmArray panel respiratoire et tests Covid va perdurer'.



'bioMérieux présente un bilan sain, un momentum et un profil bénéficiaire bien entretenus, un intéressant flux de lancements de nouveautés', note l'analyste, pour qui 'le vrai challenge boursier (et aléas de prévisions) se situe sur les projections 2022'.