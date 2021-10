bioMérieux : objectifs relevés pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité à neuf mois, bioMérieux annonce estimer désormais que son résultat opérationnel courant contributif devrait être supérieur à 700 millions d'euros, et non plus 'en ligne avec celui de 2020', à taux de change courants.

Compte tenu de la demande au troisième trimestre supérieure aux attentes pour les panels respiratoires multiplexes, les ventes annuelles sont maintenant attendues en croissance organique de 4% à 7% (contre 'de neutre à autour de 5%' précédemment).

Le spécialiste du diagnostic in vitro affiche un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2,45 milliards d'euros au 30 septembre 2021, en croissance publiée de 8,2% et en croissance organique de 12,1%, sous l'effet du troisième trimestre plus fort que prévu.