bioMérieux : objectifs relevés pour 2020

(CercleFinance.com) - bioMérieux déclare anticiper désormais, pour l'année 2020, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 18% et un résultat opérationnel courant contributif aux environs de 600 millions d'euros. Pour rappel, le spécialiste du diagnostic in vitro indiquait tabler, en octobre dernier, sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants supérieure à 16% et sur un résultat opérationnel courant contributif dépassant 520 millions d'euros.

