bioMérieux: objectifs annuels légèrement rehaussés information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses semestriels, bioMérieux indique rehausser légèrement ses objectifs de croissance des ventes, à entre -6% à -3% en organique, et de résultat opérationnel courant contributif, à entre 580 et 625 millions d'euros.



'Cet ajustement à la hausse du ROC contributif reflète la performance actuelle et les effets de change favorables, qui permettent de compenser les effets de l'inflation pour 2022 et l'impact de l'intégration de Specific Diagnostics', explique-t-il.



Au premier semestre 2022, le spécialiste français du diagnostic in vitro a vu son résultat net part du groupe reculer de 18% à 228 millions d'euros, et son ROC contributif se tasser de 15% à 322 millions, soit une marge de 19,4%.



Son chiffre d'affaires a atteint 1,66 milliard d'euros, en hausse de 5,3% à données publiées, et stable à devises et périmètre constants, un repli de 1% des applications cliniques ayant été compensé par une croissance de 5,1% des applications industrielles.