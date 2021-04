Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : objectif de croissance anuelle abaissé Cercle Finance • 27/04/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, bioMérieux ajuste ses prévisions, anticipant désormais une progression des ventes au premier semestre autour de 10%, à taux de change et périmètre constants. Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année 2021 n'est plus attendue que de neutre à autour de 5%. L'objectif annuel de résultat courant contributif est toutefois maintenu. Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires ressort à 845 millions d'euros, en croissance de 9,9%. La croissance organique atteint 16,5% grâce à la biologie moléculaire (+18,7%), aux immunoessais (+28%) et aux applications industrielles (+14,5%).

