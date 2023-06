Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: nouvelle directrice des opérations cliniques information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la nomination de Jennifer Zinn au poste de directrice exécutive des opérations cliniques à compter du 1er août. Elle succède à Pierre Boulud, dont la nomination au poste de directeur général a été annoncée le 14 juin.



Jennifer Zinn va diriger les opérations cliniques monde, qui regroupent les différentes régions commerciales ainsi que des fonctions stratégiques globales déclinées localement. En tant que membre du comité de direction, elle reportera directement à Pierre Boulud.



Jennifer Zinn a rejoint le spécialiste français du diagnostic in vitro le 31 octobre 2022 en tant que general manager et directrice des opérations cliniques en Amérique du Nord. Elle a piloté le lancement du système PCR multiplex Biofire Spotfire aux États-Unis.





