(CercleFinance.com) - Biomerieux menace le support des 95E du 25 mars: en cas de rupture, pas de support détectable avant 90,6E mais cela restaurerait le risque compromettre dans la foulée le palier de soutien des 90E de début juin 2021 et de retracer le plus bas annuel des 81,8E du 8 mars.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -6.12%