bioMérieux : marquage CE pour un nouveau test RT-PCR

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce l'enrichissement de sa gamme ARGENE pour l'identification du SARS-CoV-2 par PCR en temps réel (RT-PCR), le test SARS-COV-2 RESPI R-GENE étant désormais commercialement disponible en Europe et dans les pays qui reconnaissent le marquage CE. Ce test à haut débit, pouvant être utilisé sur des plateformes de biologie moléculaire présentes dans les laboratoires hospitaliers comme de ville, permet la détection simultanée du SARS-CoV-2 et des virus de la grippe A et B. Il associe dans le même kit une deuxième analyse de RT-PCR qui, à partir d'une même extraction, permet l'identification du VRS (virus respiratoire syncytial humain) et du hMPV (métapneumovirus humain), qui est plus rarement inclus dans les panels.

