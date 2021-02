Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : marquage CE pour Nephrocheck Cercle Finance • 03/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE de Nephrocheck, un test innovant capable de détecter le stress rénal avant que des lésions rénales ne soient avérées, chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA). Affectant 7 à 18% des patients hospitalisés et jusqu'à 50% des patients gravement malades, l'IRA est associée à une mortalité dix fois plus élevée à l'hôpital et à un taux plus important de maladies rénales chroniques chez les patients en post-opératoire. Dès à présent, Vidas Nephrocheck est disponible sur les principaux marchés européens et sera progressivement déployé dans les pays qui reconnaissent le marquage CE. bioMérieux prévoit de soumettre prochainement une demande d'autorisation à la FDA américaine.

