bioMérieux: marquage CE pour des tests du Chikungunya

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE de ses tests automatisés pour le diagnostic de l'infection par le virus Chikungunya, transmis à l'homme par certains moustiques, sur les instruments d'immuno-essais de la gamme VIDAS.



Les tests VIDAS Anti-CHIKUNGUNYA IgM et IgG détectent l'infection au cours de la phase aigüe et de la phase chronique, en fournissant 'des résultats fiables avec une meilleure traçabilité que les méthodes manuelles existantes'.



'S'appuyant sur l'expertise de bioMérieux dans les maladies infectieuses, ces tests sérologiques permettent d'obtenir des résultats précis, sans zone équivoque, ainsi qu'une interprétation objective', affirme le spécialiste du diagnostic in vitro.





