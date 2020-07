Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : marquage CE pour Biofire 2.1 plus Cercle Finance • 15/07/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE de son panel respiratoire Biofire 2.1 plus (RP2.1plus) qui teste simultanément 23 pathogènes (19 virus dont le SARS-CoV-2 et quatre bactéries) responsables des infections respiratoires les plus fréquentes. Version étendue du test Biofire RP2 plus existant, ce nouveau panel permet aux professionnels de santé d'identifier rapidement et en un seul test, les patients atteints d'un pathogène respiratoire courant ainsi que ceux atteints du Covid-19. Ce test très simple d'utilisation fonctionne avec les systèmes totalement automatisés Filmarray 2.0 ou Filmarray Torch. Il sera commercialisé graduellement dans tous les pays qui reconnaissent le marquage CE.

