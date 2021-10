Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : marquage CE du test Nephroclear CCL14 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - bioMérieux et Baxter International annoncent le marquage CE du test Nephroclear CCL14, dont les deux sociétés ont l'intention de lancer la commercialisation progressivement en Europe occidentale courant 2022. Elles précisent que ce test conçu pour prédire les insuffisances rénales aiguës sévères persistantes, peut être utilisé pour aider à la prise de décision clinique et au parcours de soins, à l'instant le plus adapté. 'Les études suggèrent que CCL14 est le meilleur biomarqueur prédictif de l'insuffisance rénale aiguë (IRA) sévère persistante par rapport aux autres biomarqueurs de l'IRA', précise le spécialiste français du diagnostic in vitro.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +4.36%