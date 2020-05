Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : marquage CE des tests pour le SARS-CoV-2 Cercle Finance • 21/05/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. Il souligne que ses deux tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG fournissent un résultat en moins de 30 minutes et 'ont démontré d'excellentes performances sur un grand nombre d'échantillons cliniques', avec respectivement 99,4% et 99,9% de spécificité. Les tests sont désormais disponibles en Europe et dans les pays qui reconnaissent le marquage CE. bioMérieux prévoit de soumettre rapidement une demande d'autorisation d'utilisation en urgence de ces tests auprès de la FDA américaine.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -2.28%