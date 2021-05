Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : marquage CE d'un nouveau test dans la Covid Cercle Finance • 10/05/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le marquage CE de VIDAS SARS-COV-2 IgG II, nouvelle génération de test sérologique IgG, permettant la détection semi-quantitative des anticorps présents chez les individus ayant été exposés au coronavirus responsable de la Covid-19. Le spécialiste français du diagnostic in vitro précise que lors d'une étude interne menée sur les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, ce nouveau test VIDAS a démontré sa capacité à détecter les anticorps anti-SARS-CoV-IgG après une vaccination. Les hôpitaux et les laboratoires privés peuvent réaliser ce nouveau test sur les analyseurs VIDAS (MINI VIDAS, VIDAS et VIDAS 3) de bioMérieux largement disponibles avec 30.000 systèmes installés à travers le monde.

