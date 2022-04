bioMérieux malmené après un début d'année un peu décevant

(AOF) - bioMérieux chute de plus de 7% à 91,84 euros pénalisé par la publication hier soir, et avec environ trois semaines d'avance, d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 légèrement inférieur aux attentes. Sur les trois premiers mois de l'exercice, les ventes du spécialiste du diagnostic in vitro ont reculé de 0,9% à 837 millions d'euros. En organique, le repli atteint 4,5%. Le consensus Bloomberg tablait sur un chiffre d'affaires de 840 millions. Le groupe a souffert d’une base de comparaison difficile liée à la pandémie de Covid-19.

L'activité organique a été portée par la bonne performance des applications industrielles (+6%) et de la microbiologie (+5%), compensée par le ralentissement en biologie moléculaire (-6,7%) et en immunoessais (-15,9%). Les effets de change ont été favorables pour 30 millions d'euros, principalement du fait du renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l'euro.

bioMérieux a confirmé ses objectifs 2022. Il avait annoncé début mars anticiper une baisse de son chiffre d'affaires de 3% à 7% et un résultat opérationnel courant contributif compris entre 530 et 610 millions d'euros, à taux de change courant.

Dans un communiqué distinct, le groupe français a annoncé ce matin le rachat de l'américain Specific Diagnostics pour un montant correspondant à 3,3% de sa capitalisation, soit environ 385 millions d'euros.

L'acquisition sera financée par une combinaison de cash et d'actions émises au profit de certains actionnaires de Specific. La dilution de cette émission est estimée à environ -1% mais sera compensée par un programme de rachat d'actions après la clôture de l'opération prévue au deuxième trimestre 2022.

A travers cette opération, le groupe français souhaite renforcer son leadership en microbiologie en apportant une innovation majeure sur le marché.

Specific Diagnostics a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.

bioMérieux détient une participation minoritaire dans Specific Diagnostics depuis 2019, et les deux sociétés avaient signé un accord de codistribution couvrant le marché européen en 2021.

Les analystes ont globalement bien accueilli la publication surprise des ventes trimestrielles.

Kepler Cheuvreux a maintenu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 117 euros sur le titre. Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 110 euros.

Enfin, Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat mais placé son objectif de cours de 134 euros sous revue.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.