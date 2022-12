bioMérieux: les analystes relèvent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 14:53

(CercleFinance.com) - bioMérieux a relevé ses objectifs pour l'année 2022, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants stable et un résultat opérationnel courant contributif supérieur à 660 millions d'euros.



Pour 2023, le spécialiste du diagnostic in vitro anticipe une croissance organique totale du chiffre d'affaires entre +4 et +6%, ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif entre 600 et 630 millions d'euros aux taux de change prévisionnels.



Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur bioMérieux, porté de 89,7 à 92,5 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note publiée dans la matinée, l'analyste estime que le relèvement d'objectifs annuels annoncé hier par le spécialiste du diagnostic in vitro du fait de la sévérité de l'épidémie actuelle de grippe constitue une nouvelle bienvenue, mais qui ne constitue pas de véritable surprise.



'Il s'agissait d'un catalyseur bien anticipé par le marché et on voit d'ailleurs que quelques prises de bénéfices se sont matérialisées hier après une réaction favorable du titre en début de journée', souligne-t-il.



Et si cette révision à la hausse des objectifs annuels est jugée de bon augure à l'approche de l'exercice 2023, l'intermédiaire estime que ces derniers ne génèrent pas de marge de manoeuvre suffisante pour un relèvement des prévisions établies par le marché.



Invest Securities réitère également son opinion 'achat' sur bioMérieux et remonte son objectif de cours de 111 à 122 euros, après un troisième relèvement consécutif par le groupe de ses objectifs 2022 au-delà des attentes de l'analyste 'pourtant relativement agressives'.



'Le groupe intègre les effets positifs de la triple épidémie sur ses ventes de panels respiratoires au quatrième trimestre 2022', rappelle Invest Securities, qui s'aligne sur ces objectifs. Ses BNA sont ainsi relevés de +4,4% en 2022 et quasi inchangés en 2023-24.



'En parallèle, le groupe a exposé sa vision préliminaire des perspectives 2023 que nous trouvons séduisante avec une croissance largement au-dessus des attentes, certes moins bien margée mais confortant nos estimations de BNA 2023-24', ajoute-t-il.



Oddo maintient pour sa part sa note ' neutre ' sur le titre bioMérieux, avec un objectif de cours relevé de 96 à 105 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que bioMérieux a publié un communiqué dans lequel il annonce relever ses guidances : le groupe cible un CA 2022 stable à taux de changes constants (contre -6% / -3% précédemment) et vise un ROC supérieur à 660 ME au lieu de 580-625 ME, auparavant.



' Ce relèvement tient à l'épidémie de grippe un peu partout (USA et Europe, hémisphère Sud), conjuguée à la prévalence élevée du virus respiratoire syncytial (VRS) et du COVID-19 ', rapporte Oddo.



' Sur ces bases, nous avons révisé en hausse nos projections de l'ordre de 3% sur le CA 22 (+4% sur 2023) et 5,7% sur le ROC 22 (+4,5% en 2023) ', conclut le broker.