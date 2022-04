Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: légère baisse du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 837 millions d'euros au 31 mars 2022, contre 845 millions d'euros au premier trimestre 2021, soit une baisse de 0,9 %. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s'est établie à -4,5%, en ligne avec les prévisions.



Dans le domaine clinique, qui représente environ 84 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d'affaires s'inscrit à 704 millions d'euros, en baisse de 6,3%.



Le chiffre d'affaires de la région Amérique (près de la moitié du CA total du Groupe) atteint 413 millions d'euros au 1er trimestre, en baisse de 6 % par rapport à la même période de l'année précédente. En Europe - Moyen-Orient - Afrique (32 % du CA total du Groupe), le chiffre d'affaires s'élève à 270 millions d'euros, en baisse de 3%.





