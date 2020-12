Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : le titre gagne 3%, un broker à l'achat Cercle Finance • 16/12/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux gagne plus de 3% à Paris alors que ce matin, Invest Securities a annoncé le maintien de sa recommandation d'achat et de son objectif de cours de 146 euros sur le titre. Invest Securities souligne que malgré le fort relèvement des objectifs 2020, avec une marge d'EBITA (19,6% vs 17%) et une croissance lfl plus élevés (+18% contre +16%), le titre a lourdement chuté hier (-5,5%). ' Cette réaction contraste avec la révision haussière de nos BNA 2020-22e (+13%/+5%/+5%) et repose sur des incertitudes quant à la dynamique post Covid-19 avec l'anticipation d'une moindre performance ' indique l'analyste. ' La valorisation actuelle, avec des multiples inférieurs aux niveaux de 2018/19, n'intègre pas l'effet catalyseur de la pandémie sur la base installée d'instruments qui devrait permettre de pérenniser la croissance des ventes et marges à MT ' rajoute Invest Securities.

