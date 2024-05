Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: le rebond s'amplifie, un analyste en renfort information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - L'action bioMérieux poursuit son redressement amorcé la veille vendredi à la Bourse de Paris où, outre le regain d'optimisme du marché, le spécialiste du diagnostic profite toujours de propos positifs de Barclays.



Après avoir progressé de plus de 0,1% hier, le titre amplifie sa hausse et gagne autour de 1,1% aujourd'hui.



Dans une note diffusée la veille, les analystes de Barclays indiquent avoir initié la couverture du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 120 euros, représentant un potentiel haussier de 20%.



Le bureau d'études salue un 'acteur de qualité' sur un marché en croissance, mettant notamment en évidence sa capacité à croître grâce à sa présence sur les tests 'multiplex', où la demande résiste bien.



Il loue également sa position de leader, avec une part de marché de l'ordre de 75%, sur le segment des maladies infectieuses avec sa plateforme Biofire.



Barclays, qui voit les marges bénéficiaires du groupe s'améliorer en dépit d'un maintien de ses dépenses élevées en matière de R&D, dit prédire un flux de trésorerie disponible de plus de 300 millions d'euros cette année et une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de 7% par an d'ici 2027.





