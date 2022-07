bioMérieux: lancement de la solution 3P Enterprise information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce lancer 3P Enterprise, solution innovante pour garantir l'efficacité et la maîtrise des processus de contrôle de l'environnement à chaque étape et ainsi 'relever les défis quotidiens du contrôle de l'environnement dans l'industrie pharmaceutique'.



La solution se compose de trois produits clés, à savoir les milieux de culture 3P Smart, le logiciel 3P Connect et la 3P Station, un instrument qui automatise l'incubation et le comptage des colonies dans les boîtes de Pétri en temps réel.



'3P Enterprise est la solution pour obtenir des résultats plus rapides, une sortie de produit plus précoce ainsi qu'une rotation plus rapide des lignes de production après validation du nettoyage', affirme le spécialiste du diagnostic in vitro.