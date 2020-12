Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : lancement d'un Campus dédié à la bioproduction Cercle Finance • 14/12/2020 à 16:26









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le lancement du Campus Biotech Digital, une plateforme de formation pilotée par un consortium industriel de premier plan (bioMérieux, Novasep, Sanofi, Servier) et ayant pour ambition de développer des compétences couvrant l'entièreté de la chaîne de bioproduction. Lancé par la filière production française, le projet bénéficie de plus de 30 millions d'euros d'investissements grâce à la mobilisation des industriels du secteur mais aussi grâce à un partenariat public/privé exceptionnel dont 11,75 ME dans le cadre du dispositif ' Ingénierie de formation professionnelles et continues et d'offres innovantes ' de la Caisse des Dépôts, fait savoir bioMérieux. 'La production de médicaments biologiques innovants est un enjeu stratégique majeur pour à la fois garantir un meilleur accès pour les patients aux innovations de demain et assurer notre indépendance sanitaire', souligne Olivier Bogillot, Président du Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé. 'Il est donc indispensable de développer les formations de haut niveau (académiques et métier) et l'employabilité de la main d'oeuvre du 21e siècle, capable de répondre à ces nouveaux défis technologiques.'

