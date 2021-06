Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : lancement d'Episeq SARS-COV-2 Cercle Finance • 24/06/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir lancé Episeq SARS-COV-2, une solution logicielle sur le Cloud pour aider les laboratoires dans l'identification des variants du virus SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, à partir de données de séquençage. Lancée à l'échelle mondiale, elle est mise à jour automatiquement chaque semaine pour identifier les variants sur la base des nomenclatures internationales, notamment les nouveaux variants préoccupants tels qu'ils sont définis par l'OMS et les CDC américains. 'Episeq SARS-COV-2 est compatible avec trois des plates-formes de séquençage les plus répandues (Illumina, Oxford Nanopore, Thermo Fisher) et facile d'utilisation par tous types de laboratoires', ajoute le spécialiste du diagnostic in vitro.

