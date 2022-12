Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: la solution VIDAS KUBE obtient le marquage CE information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 18:09









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce ce soir le marquage CE de VIDAS® KUBE™, le système automatisé d'immunoessais nouvelle génération de la gamme VIDAS®.



'Cette innovation est destinée aux laboratoires cliniques et à l'industrie agroalimentaire en fournissant des résultats qui permettent d'accélérer la prise en charge des patients et de protéger les consommateurs', indique la laboratoire.



S'appuyant sur un principe de test unique réalisé avec un kit tout-en-un, VIDAS® est aujourd'hui utilisé par 25 000 laboratoires dans plus de 160 pays. Il reste l'un des systèmes d'immunoessais les plus utilisés dans les laboratoires cliniques à travers le monde.



VIDAS® KUBE™, le dernier né de cette gamme innovante, associe une technologie de pointe aux qualités reconnues de la solution VIDAS®, souligne bioMérieux.





