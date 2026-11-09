Biomerieux-La FDA autorise les dernières versions des tests Biofire® Filmarray® Gastrointestinal Panels

Biomerieux SA BIOX.PA :
* OBTIENT L'AUTORISATION 510(K) DE LA FDA AMÉRICAINE POUR LES DERNIÈRES VERSIONS DES TESTS BIOFIRE® FILMARRAY® GASTROINTESTINAL PANELS
* LE TEST BIOFIRE® FILMARRAY® GI1.1 PANEL SERA COMMERCIALISÉ DANS LE MONDE ENTIER
* LE TEST BIOFIRE® FILMARRAY® GI1.1 PANEL MID SERA AVANT TOUT DISPONIBLE AUX ÉTATS-UNIS
Texte original nNDL6vfCgR
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(Rédaction de Gdansk)
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