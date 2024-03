Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: Invest Securities réitère son opinion information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 127 à 120 euros, Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux, 'une valeur injustement décotée dans l'industrie du DIV (diagnostic in vitro) au regard de sa faculté remarquable à naviguer dans l'Après Covid'.



Le PER 2024 sur le prochain exercice ressort à environ 23 fois avec un rendement proche de 1%.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -2.32%