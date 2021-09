Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : hausse de près de 2%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - bioMérieux gagne près de 2% à Paris, notamment porté par une analyse d'Invest Securities qui réitère son opinion 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours augmenté de 119 à 130 euros, après la publication par le spécialiste du diagnostic in vitro de résultats semestriels nettement au-dessus des attentes. 'Le groupe a réitéré ses objectifs 2021, ce qui nous semble excessivement prudent dans un contexte de fort rebond du dépistage, provoqué par le déferlement de la vague Delta en Europe et aux Etats-Unis depuis le début du troisième trimestre', juge l'analyste. Tablant désormais sur l'atteinte du haut de fourchette de la guidance de croissance et sur un dépassement de la guidance d'EBITA, le bureau d'études relève ses estimations de BNA pour les années 2021-23 de +7%/+3%/+3%.

