bioMérieux: hausse de moitié du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - bioMérieux publie au titre de l'année 2021 un résultat net part du groupe en progression de 49% à 601 millions d'euros et un résultat opérationnel courant contributif record, en augmentation de 31% à 801 millions, soit 23,7% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe de diagnostic in vitro s'est établi à près de 3,38 milliards d'euros, en croissance organique de 10,5%, avec une demande soutenue au dernier trimestre pour les panels respiratoires et des ventes solides en microbiologie.



bioMérieux proposera un dividende 2021 de 0,85 euro par action, soit 17% du résultat net part du groupe. Pour 2022, il anticipe une décroissance organique de -7 et -3% de son chiffre d'affaires, et un résultat opérationnel courant contributif entre 530 et 610 millions d'euros.