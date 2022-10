Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: hausse de 4% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 08:23









(CercleFinance.com) - bioMérieux revendique une croissance publiée de 4,4% pour son chiffre d'affaires au terme des neuf premiers mois de l'année, pour s'établir à 2,56 milliards d'euros, avec néanmoins un recul de 1,9% à taux de change et périmètre constants.



Pour le troisième trimestre, il met en avant 'des ventes de panels respiratoires Biofire supérieures aux attentes', ainsi qu'une 'solide performance des panels non-respiratoires Biofire, des gammes de microbiologie clinique et des applications industrielles'.



Fort de cette performance sur le trimestre écoulé, le spécialiste du diagnostic in vitro confirme donc ses objectifs 2022, précisant toutefois que ses résultats devraient se situer dans la borne haute des intervalles annoncés le 31 août.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +3.01%