bioMérieux: gagne 6% en quatre séances, nouveaux objectifs information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 14:56

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une 4ème séance de hausse consécutive avec gain total de près de 6%. Le spécialiste du diagnostic in vitro anticipe désormais, pour l'année qui s'achève, une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants au-dessus de 8%, contre une prévision précédente entre 4% et 7%.



En termes de rentabilité, bioMérieux estime maintenant que son résultat opérationnel courant contributif de 2021 devrait être supérieur à 780 millions d'euros, alors qu'il était attendu précédemment supérieur à 700 millions.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un potentiel de +16% par rapport à son objectif de cours ajusté de 144 à 145 euros, la société tablant désormais sur une croissance du CA supérieure à +8% et un EBITA au-delà de 780 millions d'euros en 2021.



'Comme nous le pressentions dans notre flash du 1er décembre, le groupe relève ses guidances 2021, intégrant une situation plus favorable au quatrième trimestre sur les ventes de panels respiratoires avec le déferlement de la cinquième vague', rappelle l'analyste.



Alors qu'il laisse inchangée son estimation de croissance 2021 (+10%), le bureau d'études relève de +100 points de base le niveau de marge du second semestre attendu pour le groupe, découlant sur un relèvement du BNA 2021 de +3%.



Oddo BHF réaffirme également son opinion 'surperformance' sur bioMérieux avec un objectif de cours porté de 124 à 135 euros, dans le sillage d'un relèvement par le groupe de diagnostic in vitro de ses objectifs financiers pour 2021.



Le bureau d'études pense que ceci devrait permettre au consensus de se relever ses attentes 2021 et que 'BioMérieux reste une valeur Covid et plus la crise avance, plus le marché réalise que la franchise FilmArray panel respiratoire et tests Covid va perdurer'.



'bioMérieux présente un bilan sain, un momentum et un profil bénéficiaire bien entretenus, un intéressant flux de lancements de nouveautés', note l'analyste, pour qui 'le vrai challenge boursier (et aléas de prévisions) se situe sur les projections 2022'.