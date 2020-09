Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BioMérieux : gagne 3%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 07/09/2020 à 16:13









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% profitant du relèvement de recommandation d'Invest Securities qui passe à l'achat sur la valeur et relève son objectif. L'analyste constate que malgré des résultats du 1er semestre très solides, le titre a fortement baissé depuis 1 mois (-19%). ' Cette contraction s'explique par une visibilité limitée sur les objectifs 2020 et sur 2021 et par des craintes relatives au renforcement de la concurrence sur le Covid-19. Dans un contexte de forte demande, nous pensons que la dynamique devrait se poursuivre au S2 et le Covid-19 devrait contribuer en 2021 ' indique le bureau d'analyses. ' Après relèvement de nos BNA 20-22e de +4%/+9%/+3% et le retour à une approche dynamique de valorisation, nous rehaussons notre objectif à 137 E (contre 115 E) et notre opinion à achat (contre neutre) ' rajoute Invest Securities. ' Le momentum positif de résultats devrait supplanter les inquiétudes relatives à la valorisation (PE 20 : 44x) '.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +2.47%